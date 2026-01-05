強烈大陸冷氣團南下 伴隨污染物影響空品
環境部昨（五）日表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶三日至五日出現霾害現象，研判今日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，預估八日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。
環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。
