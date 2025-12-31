強烈大陸冷氣團南下 氣溫將逐漸下降

中央氣象署指出，今天(1月1日，元旦)強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約攝氏16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機會，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

離島天氣：澎湖陰時多雲，16至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

由於東北風較強，台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；風浪方面，各海面浪高約2至4米，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島有長浪發生的機會，海邊活動請注意安全。