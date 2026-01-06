強烈大陸冷氣團南下 氣溫漸降愈晚愈冷

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(6)日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施；高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，今日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

氣象署指出，東北風偏強，基隆北海岸、桃園至台南、台東沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大，請注意安全。

