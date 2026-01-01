民視新聞／温芸萱、楊軒報導

強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。

元旦假期登場，台灣天氣型態也隨之轉變，冷空氣逐步南下，各地感受轉為偏涼。氣象署預報員劉沛滕今日指出，受強烈大陸冷氣團影響，今日起北部地區氣溫率先下滑，加上水氣配合，體感明顯偏濕偏冷。其餘地區白天變化不大，但隨夜晚到來，冷空氣持續南下影響擴大，氣溫下降趨勢將逐漸明顯。

劉沛滕說明，從衛星雲圖觀察可見，北台灣雲量較多，主要受到冷氣團與迎風面影響，白天氣溫呈下滑；相較之下，中南部及花東地區雲量偏少，白天仍屬穩定天氣，不過入夜後冷空氣持續推進，降溫情況將更為明顯，民眾夜間務必留意保暖。

接著，劉沛滕推測，這波強烈大陸冷氣團影響時間預估持續至週六，氣溫最低點落在明日晚間至後日清晨。中部以北地區須特別留意，部分地區有機會出現10度甚至更低的情況。

降雨方面，劉沛滕表示，今日整體雨勢較前一日明顯減弱，不過迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇性降雨情形；基隆北海岸、台北市山區及新北市山區，氣象署也持續發布大雨特報，提醒山區活動民眾提高警覺。

展望接下來一週的降雨趨勢，劉沛滕分析，今日桃園以北及宜蘭仍屬降雨較多區域，竹苗及中部山區偶有零星降雨，花東地區也可能出現局部短暫降雨；至於中南部平地，天氣相對穩定，多為多雲到晴的型態。

未來一周降雨趨勢圖。（圖／氣象署提供）

同時，劉沛滕進一步說明，明日開始水氣將逐漸減少，北部及宜蘭降雨型態轉為局部短暫陣雨，雨勢會隨時間緩和，花東地區仍有些許降雨機會；中部以北山區在水氣通過時，仍可能出現零星降雨。到了週六、週日，水氣進一步減弱，僅剩基隆北海岸與東半部仍有局部降雨，其餘地區大多可見陽光露臉。

氣溫變化方面，劉沛滕指出，這波強烈冷氣團自今日起影響至週六前，各地氣溫普遍偏低。北台灣白天氣溫呈現持平或微幅下降，中南部與南部地區則在夜間降溫更加明顯。最冷時段仍落在明晚至後天清晨，中部以北部分地區低溫可能下探至8至10度，其餘地區約在10至12度之間。

未來一周氣溫趨勢圖。（圖／氣象署提供）

至於週日天氣，劉沛滕表示，白天氣溫將略有回升，且水氣偏少，不過清晨與夜間受輻射冷卻影響，低溫仍偏低，日夜溫差明顯。預估白天高溫普遍可突破20度，北部回升至20至21度，中南部可達22至23度，但清晨低溫仍約12至14度，日夜溫差接近10度。

最後，劉沛滕提醒，下週一起還有另一波大陸冷氣團接力影響，雖然水氣不多，但將再次帶來降溫，下週一至下週四氣溫偏低，民眾外出及長輩、幼童保暖工作仍不可掉以輕心。





原文出處：快新聞／強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段

