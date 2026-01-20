強烈大陸冷氣團報到！3縣市大雨特報、北台灣濕冷 高山有機會降雪

明（5）晚起，另一波強冷空氣前緣將會快速掃過，導致北部、東半部有雨，氣溫逐日下降。（示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（21）天受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11度至13度，花東為15度至16度；預測白天北部及宜蘭高溫僅13度、14度，花東約18度、19度，中南部高溫約20度、21度。

氣象署今天清晨5點7分發布低溫特報，今天至週五新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

氣象署今天清晨5點15分發布大雨特報並指出，受到東北風影響，今天包括新北市、基隆市、台北市、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。離島天氣方面，澎湖陰天，氣溫約14度至16度，金門晴時多雲，8度至14度，馬祖晴時多雲，7度至11度。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。未來天氣方面，明天至週五中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。

明天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；週五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

週六、下週日白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下週二北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

