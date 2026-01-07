強烈大陸冷氣團壟罩中部以北「恐探8度」 明起更冷！下探5度連凍三天

今日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，多個地區低溫跌破10度。資料照，李政龍攝



今日（1/7）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，最低溫在新北石碇8.5度，其他地區則約在9到11度，氣象署清晨針對17縣市發布低溫特報，全台氣溫將明顯偏低，多個地區有出現10度以下低溫機率，其中北部、東北部及金門局部地區清晨至晚間恐持續維持10度以下低溫，甚至跌破6度，提醒民眾注意保暖。

氣象署凌晨發布低溫特報，部分地區為「非常寒冷」，10度以下低溫恐持續一整天。氣象署提供

氣象署指出，這波乾冷空氣到來，早晚特別寒冷，今、明（1/8）兩天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖整天寒冷，其他地區早晚寒冷、白天亦偏涼，週五（1/9）至週六（1/10）白天冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，不過早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

氣象署提醒，冷空氣加上輻射冷卻，導致清晨夜晚溫度低，提醒民眾做好保暖準備，並留意低溫特報，高山地區留意路面結冰，使用瓦斯熱水器及電暖器應注意室內通風及用電安全，並預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病，避免長時間停留在寒冷環境。家長也務必確保兒童頭、頸、手腳保暖，並主動關懷老人、遊民及弱勢族群避寒需求。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨迎風面雲層雖多，不過結構稀疏並消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲街」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。今日上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率，白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜後極寒冷，應注意保暖。

吳德榮表示，明日至週六清晨強冷空氣壟罩，雖強度僅與前波相近，不過因晴朗穩定，輻射冷卻效應更強，氣溫將降至5度以下，有機會創下入冬以來新低，並挑戰成為入冬以來首波寒流（台北測站≦10度）。至於高山降雪機率，此波強冷空氣雖可讓2,000公尺以上高山降至0度以下，不過水氣較少，因此降雪條件不佳。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨晚開始一整週偏冷的日子正式展開，這三天是冷氣團最強勢的時刻，堪稱是今年入冬以來最大挑戰，提醒民眾務必做好保暖工作。週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方仍然會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波冷期很長，請多留意。

今日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台都覺得寒冷。氣象署提供

