強烈大陸冷氣團夾帶中國霾害撲台 全台空品估亮橘燈至1/8

環境部表示，根據中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，4日中國上海至山東一帶的每小時PM2.5濃度約每立方公尺65至160微克，且污染物持續累積，預計將隨強烈大陸冷氣團於6日一同移入台灣。

根據空氣品質監測網，截至6日上午11時，西台灣的空氣品質仍多為代表「普通」的黃色等級，屏東琉球則為「對敏感族群不健康」的橘色。

環境部預估，北部地區今日的PM2.5小時濃度將達到每立方公尺40至60微克，並隨東北風持續往南移動，使全台空氣品質皆亮橘燈。

環境部說明，此波境外影響預計自8日起趨緩，屆時中部以北地區空氣品質會逐漸改善至普通等級，但南部地區由於位於下風處，空氣品質仍會維持橘色等級，建議民眾做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。