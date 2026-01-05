強烈大陸冷氣團將來襲，鄭明典曝「分裂極渦圖」，到台灣還可能很冷。

氣象署今（5）日指出，今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下、氣溫將逐漸下降。前氣象局（署）長鄭明典今天貼出「分裂極渦圖」分析，「到台灣還可能很冷」。

注意保暖！ 今晚起強烈大陸冷氣團南下

氣象署指出，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，下午起桃園以北轉為有局部短暫雨，新竹、苗栗及東北部地區有零星短暫雨。

氣象署表示，今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

分裂極渦影響！ 鄭明典：到台灣還可能很冷

「分裂極渦影響」，鄭明典貼出一張圖說，這是500百帕高度場（線條）和溫度場（底色）。日本北方一個大低壓，這個低壓內部完全是偏低溫的冷空氣（灰色到白色），而且越近中心越冷，這是極渦的特徵，所以這是個分裂極渦！

廣告 廣告

鄭明典曝「分裂極渦圖」。（取自鄭明典臉書）

鄭明典說，分裂極渦西側有一個很小的低壓，結構類似，最冷的空氣在低壓中心，然後相對的冷空氣（灰色）直接連到分裂極渦裡，可知這個小低壓是從分裂極渦裡割離出來，那會是具有很深厚冷空氣的小低壓。

鄭明典表示，接下來即將影響台灣的冷空氣，最冷部分主要來源就是這個小割離低壓底部外流的冷空氣，的確到台灣還可能很冷！

更多鏡週刊報導

新竹下探6.5度！16縣市低溫特報 將迎入冬首波寒流

食藥署稽查特色餐飲！ 「丸龜製麵」用重組肉漏1標示挨罰3萬

北市賓士被潑穢物超噁畫面曝光！ 警曝「這關鍵」不容易構成毀損罪