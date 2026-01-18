即時中心／綜合報導

東北季風今（19）日增強，中央氣象署指出，白天溫暖舒適，迎風面降雨機率增加；但來自蒙古、西伯利亞的大陸高壓挾帶的冷空氣晚間揮軍南下，週二開始氣溫下降，而且迎風面的水氣不少，北部、東半部將明顯感受濕冷。

氣象署說明，由於東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其在桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴；入夜後雨勢再擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛持續的降雨，並有機會出現局部大雨。

溫度方面，今日各地早晚仍較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至28度；入夜後強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請多添加衣物。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，18至22度；金門晴時多雲，13至22度；馬祖晴時多雲，12至17度。另東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

週二（20日）受強烈大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有機會發生局部大雨，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至本週五（23日）都受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，迎風面及中部以北山區有機會出現雨勢。到週末冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫則稍稍回升。

快新聞／強烈大陸冷氣團將南下「越晚越冷」！降雨熱區曝光

本週天氣概況。（圖／氣象署提供）





原文出處：快新聞／強烈大陸冷氣團將南下「越晚越冷」！降雨熱區曝光

