強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝

新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。（圖／翻攝自天氣風險）

​週二 1/6

持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣將減少，北部及東部為多雲時陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，各地氣溫將再降低，中北部及東北部高溫約15度，中部以南高溫約19~24度，花東高溫約19~22度；各地夜間至清晨低溫約11~14度，西半部受輻射冷卻影響，局部仍有10度左右或以下低溫。

​週三至週四 1/7 - 1/8

維持受強烈大陸冷氣團影響，環境轉乾，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北部及東部局部為多雲天氣，各地白天受日照影響，會比較溫暖一些，不過夜間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。

​週五 1/9

冷氣團減弱，不過低溫情形持續明顯，各地維持晴到多雲天氣，白天氣溫仍偏溫暖，夜間氣溫持續受輻射冷卻影響，各地溫差大，低溫約10~14度。

​週六 1/10

有另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯。週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11~15度。

​「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，預報仍有變動性，請多追蹤最新預報資訊。

