強烈大陸冷氣團影響「12縣市低溫特報」一路冷到周五

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏8.0度。氣象署表示，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，12縣市低溫特報，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周四（7日到8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，中南部日夜溫差大，周五到周六（9日到10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

今日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11～14度，花、東約15～17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，因強烈大陸冷氣團南下，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；高溫方面，預測北部及宜蘭約15～16度，中部及花蓮19～20度，南部及台東約21～23度，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物；降雨方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

氣象署在臉書預報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，應留意低溫及日夜溫差；高山夜間路面易結冰，行車用路請注意路況安全。明天到周四（7日到8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，周五到周六（9日到10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周六低溫預測為中部以北、宜蘭9～13度，南部、花東13～16度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些，請留意。明天到周四高溫預測為北部、宜蘭15～18度，花東17～21度，中南部20～23度。周五到周六高溫預測為北部、宜蘭18～20度，花東20～23度，中南部22～25度。

周日（11日）東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷，下周一（12日）東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日到下周一低溫預測為西半部、宜蘭、花蓮11～15度，台東16～17度；高溫預測為北部、宜蘭、花蓮17～21度，台東22～23度，中南部23～26度。

下周二到下周四（13日到15日）冷空氣及輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



