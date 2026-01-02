強烈大陸冷氣團影響 中部以北低溫下探10度

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(2)日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及臺東高溫約19至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

氣象署指出，北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全；離島天氣：澎湖陰天，15至17度，金門多雲時晴，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

氣象署提醒，東北風明顯偏強，西半部、花東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約3至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

