強烈大陸冷氣團影響 中部以北、宜花天氣寒冷

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(21)日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今日清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

氣象署指出，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多;若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

離島天氣：澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，8至14度，馬祖晴時多雲，7至11度。

氣象署說，東北風明顯偏強，臺南以北、基隆北海岸、花、東及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生，恆春半島甚至有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

