強烈大陸冷氣團影響 中部以北、宜花寒冷

中央氣象署表示，今(22)日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度；預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。

氣象署指出，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

離島天氣：澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖多雲時陰，6至10度。

氣象署說，東北風明顯偏強，臺南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

