強烈大陸冷氣團影響 天氣乾冷注意保暖

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(3)日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，白天北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度。

天氣方面，北方乾空氣影響，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

氣象署指出，東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3至5米；今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

