強烈大陸冷氣團影響 宜蘭縣府請農友做好防寒措施

▲受強烈大陸冷氣團影響，宜蘭縣府請農友做好防寒措施。(記者董秀雲攝)

依據中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團及幅射冷卻影響，全臺氣溫將明顯偏低，有十度以下氣溫發生的機率 。由於低溫可能持續至十日，農產業恐受影響；宜蘭縣政府今(八)日提醒農、漁、畜友們，請隨時留意中央氣象署發布的最新氣象資訊，提前做好防寒準備，減少農業損失。

宜蘭縣政府也呼籲農友落實各項防寒措施，包括加強作物保溫、防範寒風侵襲，並留意田間排水狀況，避免積水造成作物根部受損；寒流期間可視情況調整灌溉與田間作業，減少低溫對作物生長的衝擊。若發現作物出現寒害情形，請儘速通報所在地公所或相關農政單位，以利即時協助與後續輔導。

主要農作物可能受危害預測與農業天然災害現金救助作業程序。宜蘭縣目前正值正育或採收期之作物有：高接梨穗、蓮霧、番茄、甘藍、小葉菜類如蔥、蒜、葉菜類如甘藍、花卉及柑桔類等，其受寒害可能癥狀有凍傷生長遲緩、葉片呈水浸狀斑、落花、落果及抽苔等，若農友發現以上情形，請主動向當地公所通報，或運用農業部開發之「農業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害損失照片；倘自行拍攝，其相片內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及標示田區坐落地段地號等，後續如經農業部公告辦理救助，請於公告受理申請救助期間內，併同申請文各項作物防災及減災措施。

農作物：水稻秧苗：水稻育苗場苗圃選擇避風處或設置寒風牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。蔬菜：設置防風牆或利用不織布、塑膠布等覆蓋，並隨時清除布上積水，以防以防低溫凍傷；田間未採收果，可以套袋處理防寒。

果樹：迎風面設置防風設施，加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片，進行梨穗高接之果園，可在高接部位套上塑膠袋，提高接穗周圍 溫度，促進癒合組織形成，以減少低溫傷害。

花卉：檢查加溫機及發電機燃油存量，並試運轉；簡易塑膠布溫室請於四周設防風塑膠布保溫。種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布接覆蓋，田間植株酌量增施鉀肥增加防寒力。

病蟲害防治：參照植物保護資訊系統建議之保護性藥劑，依照其建議倍數使用並注意安全採收期。

漁業：於魚塭北側搭蓋防風棚，且棚蓋與水面之角度應小於三十度，並加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。放養數量：因環境、條件、種類而異，越冬溝內之密度以虱目魚在每立方公尺一點三公斤以下為宜。寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群之行為，為避免因擾動水體， 致水溫下降。寒流來襲後，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化。寒流侵襲或停滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於十五度時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，俾減輕死亡。

畜禽類：加強畜禽及幼畜禽之保溫及管理；設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。