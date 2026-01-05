強烈大陸冷氣團持續發威！下波更冷「這區恐探6度」 最凍時刻曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（5）日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，今日一早氣象署就針對16縣市發布低溫特報。氣象專家賈新興表示，持續受到強烈大陸冷氣團影響，週五（9日）深夜至週六（10日）清晨將是本波最低溫時刻，西半部空曠區預估低溫6至8度左右。

持續受到強烈大陸冷氣團影響，賈新興預估最低溫出現在9日深夜至10日清晨，臺北氣象站低溫預估10.2至10.8度， 西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，明（6）日至週五（9日），受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，其中明日桃園以北及花東和鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；週三至週四（7日至8日）宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；週五至週六（9日至10日）花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

廣告 廣告

賈新興預估，本波最低溫出現在9日深夜至10日清晨，臺北氣象站低溫預估10.2至10.8度， 西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。

至於下週天氣，週日（11日）基隆至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；下週一（12日）午後花東有零星短暫雨，晚起至13日，宜花東有局部短暫雨，12日晚起至13日清晨，嘉義以北亦有零星短暫雨；14日，各地天氣晴朗。

更多三立新聞網報導

馬杜洛被捕！台裔青年淚喊：委內瑞拉版白色恐怖落幕

全台凍番薯！網查「手機低溫」超可怕 專家解釋：不是實際溫度

馬杜洛倒台！委內瑞拉現況曝光 大票民眾街上歡呼

高雄老眼鏡行歇業！老闆曝真實原因 在地人不捨：又是一個時代的眼淚

