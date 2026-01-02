強烈大陸冷氣團接連報到 週五晚至明晨北部下探8度

生活中心／綜合報導

今天（2日）、明天（3日）受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都很寒冷，氣象署也發布低溫特報，尤其週五晚上到週六清晨，會是最冷的時候，下週一，又會有另一波冷氣團南下，不過會轉乾冷，想追雪的民眾，這幾天比較有機會。

追雪民眾：「下雪了好開心啊。」民眾上到合歡山來，整個超興奮，還笑說以為在北海道，強烈大陸冷氣團，元旦後馬上開工，高山濕度、溫度配合下，路邊也都有積雪。追雪民眾：「是第一次（看到雪），很美風景很美但很冷，覺得太冷了，太冷了糟蹋自己。」還有民眾直接路邊打起雪仗，暖暖包、毛帽等通通派上，但因為路面有結冰，想熱血騎車上山的，通通得換成走路爬山上來。

週五、六最冷北部低溫下探8度 「這天」稍回暖！下週不排除寒流

強烈大陸冷氣團來襲，民眾上山追雪。（圖／民視新聞）





追雪民眾：「我們是覺得最保底可以上來，就是走上來當作爬山，我從4點多走上來，我是騎機車上來的，沒有雪鏈就不能（再騎）上來了，（還可以嗎）不OK，（但是為什麼還要上去），沒去過來都來了。」仁愛分局翠峰所長謝木渝：「現在目前昆陽跟松雪樓這一段，路面有積雪路滑情事，所以這一段是有限掛雪鏈的管制，機車是不能上來的，汽車一定要掛雪鏈。」因為路面積雪結冰，山上派出所，一早就有人站崗，車輛得加掛雪鏈才能通行，而且夜間道路全封閉，避免民眾路不熟、視線不佳造成危險，還有前中職興農牛的投手，迷迷糊糊就被載上山，還示範打赤腳在雪地上走路。前中職興農牛投手許文錚：「這是臨時起意而已，我沒想到（朋友）這真的要衝上來，（天氣）還不至於冷，但是我穿太少了，還是要有（邊）下雪的感覺比較好。」





週日稍回溫後，下週一又另一波強烈大陸冷氣團來襲。（圖／民視新聞）





越南的旅客穿著短裙、加美腿神器也要衝上山拍美照，真的好冷，因為週五清晨低溫，本島平地也只有9.3度，在新北石門富貴角，西半部也都只有10度左右，低溫還會逐漸下降，因為未來這一週，兩波強烈大陸冷氣團影響，相當寒冷。氣象署預報員葉致均：「第一波的強烈大陸冷氣團，是從今天一直到明天，都是受到這波冷空氣影響，所以整體天氣都算是相當冷，下禮拜一開始，到下禮拜二，另外一波的強烈大陸冷氣團，開始逐漸南下，各地又會開始轉冷。」週五週六北部、宜蘭，大約都只有12、13度，中南部也不會超過20度，而且這波冷空氣逐漸轉乾，輻射冷卻會讓日夜溫差變更大，週五晚上到週六清晨最冷；週日短暫回溫後，下週一又有另外一波強烈大陸冷氣團南下，目前台灣上空雲量還是多，想追雪就得趁這一兩天，否則中國大陸的乾冷空氣準備慢慢出海。





