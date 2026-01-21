強烈大陸冷氣團殺到 「這些地區」高山有機會下雪、週末才回暖

受強烈大陸冷氣團影響，高山雪線下修，降雪量也增加。圖為觀霧遊憩區。（資料照片／取自雪霸國家公園臉書粉專）





受強烈大陸冷氣團影響，今（21日）天氣寒冷，在強冷氣團壟罩下，北部及東半部高山雪線下修，降雪量也比原先預估來得多。氣象專家林得恩指出，北部、宜蘭地區「2000公尺以上」及中部、花蓮「3000公尺以上」的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，直到週末，這波冷氣團才有逐漸減弱的趨勢。

氣象署今晨發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，屬橙色燈號（非常寒冷）；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣則是黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。今白天北部及宜蘭高溫僅13-14度，花東約18-19度，中南部高溫約20-21度。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今天起至週五（23日）清晨，北方冷空氣強度屬於強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流達標臨界。在強冷空氣團籠罩下，雪線下修，加上降雨範圍擴大，降雪量也比原先評估更多。

包括北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山，都有零星降雪或地面結冰的機率，這波冷氣團預估要到週末（24日-25日）才有逐漸減弱的趨勢。而白天氣溫雖會稍稍回升，但各地早晚氣溫仍偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區最低溫預估在10至14度之間。（責任編輯：呂品逸）

