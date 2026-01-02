強烈大陸冷氣團發威 今晚至明晨最冷跌破10度

台北市 / 綜合報導

今(2)日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約18度，南部及台東高溫約20至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫則會更低一些，南部及花東低溫約13至１５度，請特別注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；天氣方面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，下半天水氣有減少的趨勢，中部山區及北部地區為短暫雨後多雲；今日北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全；離島天氣：澎湖陰時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

廣告 廣告

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸，花東、恆春半島局部空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，澎湖甚至有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；各海面浪高約3至5米；基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團來襲！8縣市低溫特報「跌破10度」 氣象署曝「今入夜後最冷」

全台急凍！氣象署發「18縣市」低溫特報 北台灣「非常寒冷」

元旦後強烈大陸冷氣團襲 北台灣部分地區恐跌破10度

