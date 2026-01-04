強烈大陸冷氣團發威 台南這區清晨平地最低溫僅6.9度
〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈大陸冷氣團今天會減弱，雖然台南上午起已出現太陽，但清晨之前仍感受到明顯寒意，連平地也不例外，測得最低溫在下營，僅6.9度，佳里也只有7.2度。
目前台南太陽已出現，但氣象署提到，清晨受輻射冷卻影響，各地仍是低溫，下營於上午6點39分測得6.9度，而佳里在5點許測得7.2度。
氣象署提醒，西半部日夜溫差大，不要被陽光騙了，還是得適時添加衣物；另外，明天另一強烈大陸冷氣團南下，呼籲民眾注意保暖。
