強烈大陸冷氣團發威 台南這區清晨平地最低溫僅6.9度

上午起台南已出現太陽，但清晨時仍偏冷。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈大陸冷氣團今天會減弱，雖然台南上午起已出現太陽，但清晨之前仍感受到明顯寒意，連平地也不例外，測得最低溫在下營，僅6.9度，佳里也只有7.2度。

目前台南太陽已出現，但氣象署提到，清晨受輻射冷卻影響，各地仍是低溫，下營於上午6點39分測得6.9度，而佳里在5點許測得7.2度。

氣象署提醒，西半部日夜溫差大，不要被陽光騙了，還是得適時添加衣物；另外，明天另一強烈大陸冷氣團南下，呼籲民眾注意保暖。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

19縣市低溫特報！明短暫回溫 下一波強烈冷氣團影響時間曝

真的好冷！今晨89個測站跌破10度 林得恩：再冷一整週

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

把握週日回溫！週一強烈大陸冷氣團南下 北部整週不到20度

