強烈大陸冷氣團發威！合歡山高海拔路段17時起「預警性封閉」

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山高海拔路段路面已接連出現路面結冰情形。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 受強烈大陸冷氣團影響，合歡山高海拔路段路面已接連出現路面結冰情形。交通部公路局對此宣布，今(6)日傍晚17時起，合歡山翠峰至大禹嶺路段及武嶺至松雪樓路段將實施「預警性封閉」措施。其中，武嶺至松雪樓路段易打滑，將實施「雙向封閉」管制，禁止通行。

公路局提醒，根據中央氣象署最新資料顯示，受強烈大陸冷氣團影響，合歡山高海拔地區夜間溫度在冰點上下，路面結冰機率高。為維護用路人車安全，公路局宣布自今日17時起，針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施「預警性封閉」措施，車輛只出不進。

此外，由於台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，公路局將針對合歡山武嶺至松雪樓路段實施「雙向封閉管制」，禁止車輛通行。預計明(7)日上午7時再依天候狀況宣布是否開放通行，或限加掛雪鍊車輛通行。

公路局提醒，高山天氣變化大，用路人冬季欲行駛山區高海拔路段應隨車攜帶雪鏈，並隨時關注道路管制情形，小心駕駛。

