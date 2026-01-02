即時中心／顏一軒報導

中央氣象署今（2）日表示，明（3）日持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。





氣象署在「報天氣」臉書發文說明，今日受強烈大陸冷氣團天氣濕冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約18度，南部及台東高溫約20至22度，愈晚愈冷，入夜至明晨為這波強烈大陸冷氣團最冷時段；天氣方面，主要下雨區域是基隆北海岸、大台北山區及宜花地區、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，晚上之後水氣有逐漸減少趨勢。

氣象署提醒，民眾應特別注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，高山應留意路面結冰溼滑的狀況；天氣方面，由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣方面，氣象署指出，澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

風勢部分，氣象署提醒，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸，花東、恆春半島局部空曠地區及馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3至5米；今晚至明日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

另據環境部空氣品質預報資訊顯示，明日受強烈大陸冷氣團持續影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。







原文出處：快新聞／強烈大陸冷氣團發威 明晨「這些地方」恐跌破10度

