強烈大陸冷氣團發威 武嶺出現冰霰、霧淞

生活中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，武嶺一大早就下起冰霰，吸引大批遊客上山追雪，氣象署針對苗栗以北10個縣市，發布低溫特報"橙色燈號"，提醒北部仍可能出現10度以下低溫，加上持續降雨，北部2000公尺以上高山，就有下雪機會，濕冷天氣要到周五、周六才會逐漸回溫。

眼前一片白茫茫，彷彿撒上白色糖霜，武嶺一大早下起冰霰，樹枝也結滿霧淞，銀白世界吸引大批遊客，上山追雪。民眾：「大概上這邊五分鐘左右做完了，因為就是要把它塑形的時候手會很冰、很凍。」太平山低溫也下探0度，不過，卻沒下雪，讓不少人撲空，高山急凍，平地彷彿走入大型冰箱，清晨平地最低溫在馬祖只有5.7度、雲林8.3度，高雄也不到10度。

強烈大陸冷氣團發威 苗栗以北10縣市「低溫橙燈」

武嶺今（２２）出現冰霰、霧淞（圖／民視新聞）

氣象署預報員林伯東：「台北以及宜蘭整天都是寒冷的，大概在10到15度左右，而且持續都有可能，會出現10度左右的低溫，而且在2000公尺以上的高山，是有可能會出現零星降雪的情形，那在中部以及南部的話，大致上天氣還算是穩定，但是早晚是寒冷的，3000公尺以上的高山，也是有可能會有降雪的情形。」強烈大陸冷氣團發威，北部從周四到周五清晨，仍可能出現10度以下低溫，氣象署也針對苗栗以北、金門、連江，發布低溫特報，而且是非常寒冷的橙色燈號，要到周五白天，才會逐漸回溫。

強烈大陸冷氣團發威，今（２２）清晨最低溫在馬祖５．７度（圖／民視新聞）

氣象署預報員林伯東：「下一波冷空氣影響我們大概是在下週二到下週三，也就是27號到28號，那這一波冷空氣的強度，大概在東北季風，但是整體來說水氣會偏多，北部地區以及宜蘭基本上，又會再轉到是比較濕涼的天氣，大概溫度在13到18度。」冷空氣一波接一波，提醒民眾務必做好保暖，免得感冒了。

