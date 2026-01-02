強烈大陸冷氣團發威！氣象署深夜發布「18縣市」低溫恐跌破10度

中央氣象署於2日晚上10時33分發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團的影響，台灣18個縣市的氣溫將顯著下降，部分地區有機會出現10度以下的低溫。特報指出，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及宜蘭縣等地，將面臨持續的寒冷氣候，並可能出現橙色燈號（非常寒冷）警報。

18縣市低溫特報！（圖／氣象署）

氣象署提醒民眾需注意保暖，特別是在早晚的低溫時段，以防呼吸道及心血管疾病的風險。此外，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，也應確保室內通風及用電安全。農作物及水產養殖業者需特別留意寒害的影響。

低溫特報涵蓋的範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣，預計影響將持續到1月3日晚上7時。

