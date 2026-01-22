強烈大陸冷氣團發威！玉山極凍成「銀白世界」 夢幻畫面曝光

受強烈大陸冷氣團影響，玉山氣象站今(22)日雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生，提醒山友上山前務必做好防滑措施。氣象署提供



這幾天受強烈大陸冷氣團影響，北台灣高山有望下雪，目前雖然尚未傳出雪訊，不過今日（1/22）合歡山下起冰霰，玉山也出現霧淞及結冰現象，植物覆蓋一層白色冰霜，畫面相當夢幻。

昨日（1/21）晚間10點台北氣象站氣溫降至11.9度，正式跨過強烈大陸冷氣團門檻，今日清晨更下探11.4度，在強勁冷平流與高濕度助攻下，海拔超過3000公尺的玉山氣象站更出現零下6.7度極低溫。由於山區充滿「過冷水滴」，撞擊樹枝與建築後迅速凝結，形成大片乳白色不透明的硬質霧淞與結冰，整座山頭都覆蓋上一層白色冰霜，景象極為壯觀。

氣象專家吳聖宇分析，這波冷氣團屬於「先降溫至低點、隨後小幅震盪」的典型濕冷類型，過去24小時至26小時內，溫度始終在1到2度的極小區間內持續擺盪，隨著相對溼度攀升至80%至90%，高濕度環境配合強勁的冷平流，使得高山地區雖未全面降雪，不過因水滴瞬間凝結，產生比白霜更硬、密度更高，且具備厚度的霧淞聚積物，高山步道也如同覆蓋一層薄冰。

公路局表示，上午公路局檢視路況後，發現台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段部分路面結冰，因此宣布自7時起限加掛雪鏈通行，並依現場融冰情況機動調整管制作為。

氣象署示警，今日低溫將持續震盪，越往北台灣感受就越發濕冷。因玉山群峰3000公尺以上地區有明顯霧淞及結冰現象，步道極其濕滑，提醒山友上山務必備妥防滑裝備與冰爪，並做好防滑措施以防失足。預估這波極凍天候要到明日（1/23）白天才會逐漸趨緩，提醒民眾加強保暖，並注意低溫對健康的影響。

