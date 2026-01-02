強烈大陸冷氣團發威！18縣市低溫特報 多地10度以下「非常寒冷」

中央氣象署今日下午針對18個縣市發布低溫特報。（示意圖／劉耿豪攝）

因強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（2）日下午16時28分針對18個縣市發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（2）日下午至明（3）日晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

中央氣象署目前發布低溫特報範圍，橙色燈號（非常寒冷）有新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。黃色燈號（寒冷）則有基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署低溫特報地圖。（圖／中央氣象署）

針對低溫特報，氣象署呼籲民眾加強保暖及注意日夜溫差大，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群並落實避寒措施。另外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

除此之外，中央氣象署也指出，這波冷空氣屬於「強烈大陸冷氣團」等級，影響時間落在1月2日至3日，是入冬以來感受最為明顯的一次降溫。隨著冷空氣南下，清晨與夜間氣溫持續下探，越晚越冷，民眾若有晚歸行程，務必穿著足夠禦寒衣物，避免著涼。

