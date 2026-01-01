強烈大陸冷氣團發威「8縣市低溫特報」！急凍10℃以下 最冷時段曝光

生活中心／黃韻璇報導

「8縣市低溫特報」急凍10℃以下。（圖／翻攝自中央氣象署）

受到東北季風影響，氣象署今（2）日清晨針對北北基宜4縣市發布大雨特報，提醒基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。此外，氣象署還針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家林得恩表示，「這波最冷在今晚至明晨！」

中央氣象署今日清晨發布「低溫特報」，表示今（2日）、明（3日）兩天受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日上午至晚局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。低溫黃色燈號（寒冷）縣市：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家林得恩表示，「這波最冷在今晚至明晨！」（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，「這波最冷在今晚至明晨！」林得恩指出，今日受強烈大陸冷氣團影響，臺灣各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。最低溫預估，中部以北、宜蘭及金門地區攝氏10至14度，南部、花東及澎湖地區攝氏12至16度，馬祖地區攝氏8至9度；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒準備。

此外，林得恩透露，今日北部及宜蘭地區約1500至2000公尺及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會；他提醒，因氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。預計至少要冷到1/4的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在1/5馬上跟進！

