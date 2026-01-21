強烈大陸冷氣團籠罩「強度直逼寒流」！零度線觸及北台灣
[Newtalk新聞] 今(21)日起「強烈大陸冷氣團」籠罩台灣，全台又濕又冷。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波冷氣團強度非常接近寒流達標臨界點，降雨範圍擴大，雪線下修，零度線直接觸及北部、東北部陸地，預計降雪量也會比期的多。這波冷氣團預計週末才會減弱。
「林老師氣象站」指出，今日起至23日清晨，強烈大陸冷氣團籠罩半個台灣，強度非常接近寒流的達標臨界點，降雨範圍擴大，雪線下修，北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，降雪量也較原先評估來的多。
這波冷氣團預計要到週末才有減弱趨勢，雖然白天氣溫有稍稍回升，但各地早晚氣溫仍然偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區，最低溫預估也還在10至14度之間。
