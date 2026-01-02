強烈大陸冷氣團襲全台急凍 新北富貴角9.3°C本島最冷

氣象署預報員葉致均說明，「在今天這個冷空氣還會持續增強，到今天晚上到明天清晨這段期間，會是這波冷空氣最強的時間點，所以請大家今天外出活動的時候，一定要做好保暖的工作。今天晚上到明天清晨的這段期間，我們可以看到像是中部以北跟宜蘭地區的低溫上，大概就是落在10到12°C左右，其他地方只是在13到15°C左右。」

氣象署提醒民眾，在沿海空曠地區氣溫還會更低，而今日上午以迎風面的桃園以北、東半部等地方有降雨。

氣象署表示，下半天開始隨著乾冷空氣移入，降雨會逐漸緩和，到了週日（4日）溫度會回升；不過下週一跟二，另外一波強烈大陸冷氣團南下，各地天氣又逐漸轉冷，提醒民眾這整個禮拜都要注意保暖。