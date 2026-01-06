強烈大陸冷氣團襲台越晚越冷 北北基桃等18縣市低溫特報
中央氣象署今天上午10時56分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。今天下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。
【橙色燈號(非常寒冷)】：
新北市、基隆市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】：
新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
低溫橙色燈號是指平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；低溫黃色燈號是平地最低氣溫10度以下。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
其他人也在看
男腹脹、易累確診「癌王」！拖半年慘了 醫示警：60天大2倍
胰臟癌早期症狀不明顯，出現症狀時往往已是晚期，又被稱為「癌王」。肝膽腸胃科醫師林相宏分享，一名60歲男子因腹脹、體重下降就醫，發現胰臟有顆0.6公分腫瘤，卻拖了半年才回診，腫瘤長到0.8公分，確診胰臟癌。研究發現，腫瘤到後期時僅需60天就能長至兩倍大，5年存活率剩10%，身體一旦出現異狀絕對不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團南下 氣溫漸降愈晚愈冷
中央氣象署表示，今(6)日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施；高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。降雨方面，今日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。氣象署指出，東北風偏強，基隆北海岸、桃園至台南、台東沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大，請注意安全。更多新聞推薦 ● 強烈大陸冷氣團南下 氣溫漸降愈晚愈冷台灣好新聞 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
馬克宏愛妻被造謠「是男的」！巴黎法院判10人網路霸凌有罪
綜合外媒報導，多數被告被判處最長8個月的緩刑，但其中1人因未到庭而被即刻收押入獄。另有部分被告的社群媒體帳號遭到停權。法官表示，這8名男性與2名女性，年齡介於41歲至65歲之間，明顯帶有傷害碧姬的意圖，並在網路上發表具貶抑性與侮辱性的言論。其中2名被告，自稱獨立記...CTWANT ・ 45 分鐘前 ・ 1
冷氣團影響時間延長？鄭明典：低壓雲系攪局 出海路徑可能生變
[Newtalk新聞] 今(6)日強烈冷氣團南下，氣溫逐漸下降，且清晨受到輻射冷卻影響，中南部低將至10度以下，比北部還要低。前中央氣象局長鄭明典指出，除了冷空氣本身，還要注意周邊海面的低壓雲系，可能會導致出海路徑和過去的個案不太一樣，導致海面上的雲街也顯得雜亂。 氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。清晨北部低溫普遍在10至12度，花東約13至15度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部出現10度以下低溫；白天高溫也比昨天低，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。 對此，鄭明典在臉書上PO出衛星雲圖指出，受到海面上逆時針旋轉的「小低壓雲系」影響，這次冷空氣出海路徑可能會和過去的個案不太一樣，海面上的雲街(強冷空氣南下的現象)也顯得雜亂；南邊邊界還有明顯的低雲，是乾冷空氣南下造成的現象，一般也會用來追蹤冷空氣推進的速度。查看原文更多Newtalk新聞報導強烈大陸冷氣團來襲！12縣市低溫特報台南8度最冷、持續冷到週五挑戰入冬首波寒流！冷氣團報到「低新頭殼 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
強烈冷氣團南下！15縣市低溫特報 明晨恐跌破10度
中央氣象署發布15縣市低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明（5日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
行銷翻船了！必勝客拆招牌喊「珍重再見」 遭網友轟爛
台灣人氣披薩連鎖店必勝客，最近才因跨年夜爆量接單但又無法讓顧客準時取餐，引發民怨，官方粉專昨（5日）PO出一段「拆招牌」的影片，並直呼「珍重再見」，有網友看完後便說：「確定不說清楚喔？我先訂達美樂壓壓驚！」中天新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
中台灣燈會2/15登場 盧秀燕：Moomin陪伴民眾甜蜜過馬年
2026中台灣元宵燈會2月15日小年夜將在中央公園登場！台中市長盧秀燕今（5）日揭曉今年燈會與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
新竹人妻疑尪「偷吃親妹」監控行蹤3年！法官認「愛已消磨殆盡」准離
新竹人妻小美（化名）整天懷疑開店的丈夫阿力（化名）外遇，接連3年裝監視器觀察阿力行蹤，甚至要求阿力外出都要報備，即便和小美好好溝通，夫妻間的相處依舊緊繃，小美甚至多次半夜對熟睡的孩子咆哮，新竹地院認為夫妻倆的「愛」已消磨殆盡，判准阿力休妻。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
未來一週三波冷空氣接力！專家曝低溫下探6度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書表示，強烈大陸冷氣團影響下，台灣未來一週將有三波偏乾冷的冷空氣接力南下。今晨中南部多地低溫跌破10度，台南楠西僅8度。吳聖宇指出，雖然白天有陽光、高溫略回升，但夜晚與清晨冷空氣不斷補充，低溫將反覆出現。未來一週中北部、東北部空曠地區清晨恐降至6至8度，南部及花東也可能出現10度以下低溫。民視 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝，享年48歲，離世至今已將近1年，丈夫具俊曄無限期停工後，時常被目擊前往大S長眠地金寶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
2026 CES》迎戰NVIDIA與Intel！德儀發布單晶片4D影像雷達 搶攻L3自駕普及化灘頭堡
2026年CES消費性電子展在拉斯維加斯正式揭開序幕。在全球科技巨頭如NVIDIA、Intel與AMD紛紛展現運算霸權的角力場中，德州儀器（TI）發布一系列可擴展的車用半導體產品，目標將自動駕駛技術從過往僅限於頂級豪華車的專屬，加速推向各類車型普及化的市場灘頭堡。TI汽車系統總監Mark Ng表示，當前的汽車產業正朝向「駕駛不再需要雙手握住方向盤」的未來邁進......風傳媒 ・ 20 分鐘前 ・ 發表留言
《Pokémon GO》十周年重返台灣！Tour卡洛斯台南登場，亞洲唯一、限定三天
《Pokémon GO》邁入十周年！繼 2018 年後，這次重回台灣舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，為全球唯二大型活動，更是亞洲僅此一場，時間落在農曆年節的 2 月 20 日至 2 月 22 日（初四至初六）。今（5）日台南市政府舉辦記者會，台南市長黃偉哲、觀光局長林國華、Niantic 亞太行銷總監許世婉都到場共襄盛舉，由於活動正值年節期間，市長更開玩笑表示：如果找不到住宿可以來住我家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團影響「12縣市低溫特報」一路冷到周五
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏8.0度。氣象署表示，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，12縣市低溫特報，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周四（7日到8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，中南部日夜溫差大，周五到周六（9日到10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前 ・ 6
中和鐵皮工廠今晨火警 驚傳廠長失聯搜救中
新北市中和區民享街一處鐵皮工廠，今(6)日早上7點26分左右發生火警。透過現場畫面可以看到，鐵皮工廠冒出了陣陣黑煙與火光，消防人員也忙進忙出，佈設水線灌救，而火勢也在大約20分鐘後獲得控制，初步估計燃...華視 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
分了更輕鬆／女星與球星離婚鬧翻 被爆婆婆洗碗侍奉冠上「惡媳」
王俐人日前被爆已於數月前，悄悄與小7歲的演員老公林琮軒完成離婚手續，結束近4年的婚姻。由於婚後兩人同住女方家中，丈夫與王母之間的相處問題，摩擦不斷，是導致離婚原因之一。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 1
業餘馬拉松中國「最快女護士」辭職：輿論風暴下有哪些爭議
因參加馬拉松賽事引發醫院排班爭議，「最快女護士」張水華在數月輿論壓力下辭職，結束醫護生涯。BBC NEWS 中文 ・ 15 分鐘前 ・ 1
委內瑞拉代總統正式就職 聯合國開緊急會議
[NOWnews今日新聞]委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）被抓至美國受審後，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，席間中國代表譴責美國「非法霸凌」，呼籲立刻釋放馬杜洛夫婦。而...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 135
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 8
國道狂飆185公里追撞卡車！大咖女星過失傷害遭起訴 賠償金額曝光
日本女星廣末涼子去年4月在新東名高速公路發生追撞事故，當時車速高達時速185公里，追撞大型拖車後再撞上側壁，造成同車男性肋骨骨折，事件曝光後引發日本社會高度關注。去年12月22日掛川區檢署以違反《汽車駕駛致死傷行為處罰法》（過失駕駛致傷）提起簡易起訴，靜岡地方法院昨5日證實，掛川簡易法院已對廣末涼子做出罰款70萬日圓（約14萬元台幣）的簡易命令，該命令日期為去年12月23日。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1