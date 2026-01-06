強烈大陸冷氣團襲台越晚越冷 北北基桃等18縣市低溫特報

[Newtalk新聞] 今(6)日強烈冷氣團南下，氣溫逐漸下降，且清晨受到輻射冷卻影響，中南部低將至10度以下，比北部還要低。前中央氣象局長鄭明典指出，除了冷空氣本身，還要注意周邊海面的低壓雲系，可能會導致出海路徑和過去的個案不太一樣，導致海面上的雲街也顯得雜亂。 氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。清晨北部低溫普遍在10至12度，花東約13至15度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部出現10度以下低溫；白天高溫也比昨天低，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。 對此，鄭明典在臉書上PO出衛星雲圖指出，受到海面上逆時針旋轉的「小低壓雲系」影響，這次冷空氣出海路徑可能會和過去的個案不太一樣，海面上的雲街(強冷空氣南下的現象)也顯得雜亂；南邊邊界還有明顯的低雲，是乾冷空氣南下造成的現象，一般也會用來追蹤冷空氣推進的速度。查看原文更多Newtalk新聞報導強烈大陸冷氣團來襲！12縣市低溫特報台南8度最冷、持續冷到週五挑戰入冬首波寒流！冷氣團報到「低

新頭殼 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言