強烈大陸冷氣團襲台4天！ 全台123人心跳停止

近日，台灣受到強烈大陸冷氣團的影響，氣溫驟降，導致全台共計123人無預警倒下，失去心跳。對此，消防署提醒天氣冷暖交替，心血管疾病風險提高，請特別關注長輩及有慢性病的家人，保持室內溫暖、避免劇烈運動。

近期，台灣受到強烈大陸冷氣團的影響，氣溫驟降，導致全台共計123人無預警倒下，失去心跳。（示意資料圖／中天新聞）

根據消防署的統計，自去年12月31日至本月3日，這段時間內發生了多起非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）的救護報案，分別為上月31日34件、本月1日26件、2日34件及3日29件。雖然目前尚未有官方確認寒冷天氣與OHCA案件增加之間的直接因果關係，但醫療人員指出，冷空氣的來襲通常伴隨急重症病例的增多。

廣告 廣告

醫療專家呼籲民眾在寒冷天氣外出時務必穿著保暖衣物，尤其是家中有慢性病患者的家庭，應定期觀察他們的身體狀況，必要時及早就醫。此外，消防署也提醒，使用熱水器時應保持良好通風，並注意一氧化碳中毒的風險，如出現頭暈、想吐等症狀，應立即停止使用並撥打119求助。

延伸閱讀

低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰

猝死前有徵兆！醫示警「異常疲勞、胸口悶像吃太飽」都要小心

小心8級強風！「11縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生