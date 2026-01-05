強烈大陸冷氣團襲台5天！ 全台146人非創傷性OHCA

近日，隨著冷氣團接連影響，台灣氣溫顯著下降，導致救護案件數量上升。根據消防署的統計，自去年12月31日至今年1月4日，全國共接獲146件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）的救護通報。雖然目前的數據尚未證實低溫與這些病例之間存在直接因果關係，但相關風險引發了廣泛關注。

自去年12月31日至今年1月4日，全國共接獲146件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）的救護通報。（資料圖／翻攝畫面）

消防署指出，這段期間每日的通報件數分別為：12月31日34件、1月1日26件、1月2日34件、1月3日29件及1月4日23件，短短五天內即累積146件。消防署強調，這些數據僅為救護通報的統計，並非醫學診斷結果。特別是高齡者及慢性病患者，面對劇烈的氣溫變化，心血管疾病的風險可能增加。

臺北市消防局曾提醒，氣溫急劇下降會提高急性腦中風及心肌梗塞的發生機率，尤其是對於有「三高」病史的高齡者，應特別注意身體的警訊。若發現家人出現「手腳無力、臉部歪斜、口齒不清」等中風徵兆，應立即使用辛辛那提中風指標（FAST）進行自我檢查並撥打119求醫。

此外，消防局的醫療指導醫師提醒，若出現胸痛、呼吸困難或冒冷汗等症狀，可能是急性心肌梗塞的跡象，應儘速就醫。根據目前的治療指引，患者從抵達急診到打通血管的時間應控制在90分鐘內，以降低死亡率並避免心臟衰竭的風險。

