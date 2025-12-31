強烈大陸冷氣團迎新年 2-3日最冷 高山雪線降至1500公尺

中央氣象署今天(31日)提醒，入冬後首波強烈大陸冷氣團將於跨年夜之後來襲，並且發威到4日，最冷的時間則落在2日、3日，高山雪線也可能降到1,500公尺，呼籲民眾做好禦寒、防風的保暖措施。

又到了歲末年終，各地歡慶跨年及元旦迎曙光、升旗典禮的時節，不過台灣依舊受到東北季風的影響，北部、東半部雲量較多，桃園以北到宜蘭都容易下雨，尤其基隆北海岸、東北部和雙北山區雨勢較為明顯且持續，甚至可能出現局部大雨；另外在桃竹苗地區及花東則是雲量較多，偶爾會有零星雨；只有中南部地區是穩定的天氣，但山區雲量偏多，偶爾也會有些零星短暫雨。

廣告 廣告

氣象署預估，這樣的降雨情況將延續到2026年元旦；直到1月2日，北部、東半部還是有些局部短暫雨，尤其是桃園以北和東北部地區下雨的機率較高，其他地區的天氣則相對穩定；所幸在新年頭一個周末假期，水氣就會減少，大台北西側及桃園以南的降雨都會趨緩，東半部的降雨也會少一些。

也因此，參加北台灣的跨年活動最好要攜帶雨具，賞煙火時，最好站在偏北或偏東方。至於迎曙光機率最高的地方是中南部平原及金門、澎湖；桃園以北及東北部看到曙光的機率較低；其他地區則由於雲量偏多，賞曙光只能碰運氣。

需留意的是，北台灣31日的高溫已掉到攝氏18度，中南部則維持24、25度；入夜後，中部以北及宜蘭低溫只有14-17度，緊接著北方的冷高壓將長驅直下，並於新年第一天開始發威到4日清晨，屆時各地的氣溫都將明顯下滑。氣象預報中心技正謝佩芸說：『(原音)在1月1日的白天，北台灣的氣溫已經不會明顯地回升了，而且是越晚越冷；其他各地高溫還會超過(攝氏)20度，但是入夜之後，氣溫也會明顯地下降。1月2日禮拜五，各地的氣溫都會明顯地下降，尤其是到禮拜六的清晨這段時間，將會是最寒冷的時候。另外我們也要提醒大家在禮拜五，可能北部及東北部1,500-2千公尺以上的山區，以及中部還有東部3千公尺左右的高山會有一些局部降雪的機率。』

此外，未來幾天沿海都是風強浪大，氣象署也發布陸上強風特報，提醒台南以北、東南部、恆春半島及各離島都可能出現8-9級的強陣風。(編輯：鍾錦隆)