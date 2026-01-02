強烈大陸冷氣團達標！ 鄭明典曬圖表：真的有機會挑戰寒流了

受到強烈大陸冷氣團影響，全台許多地區都明顯感受到降溫。（示意圖，本刊資料照）

受到強烈大陸冷氣團影響，全台許多地區都明顯感受到降溫，中央氣象署已針對全台18縣市發布「低溫特報」，提醒大家注意保暖措施。前氣象局長鄭明典今（2）日曬出台北市過去24小時溫度變化圖，直呼「看來真的有機會挑戰寒流了，一起看下去！」

氣象署針對18縣市發布「低溫特報」，橙色燈號範圍包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號則包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣及金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署針對18縣市發布「低溫特報」。（中央氣象署提供）

氣象署預估這波強烈大陸冷氣團將持續影響至明（3）日，預估後（4）日強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，不過清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，而下禮拜又將有另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下。

鄭明典今曬出台北市過去24小時溫度變化圖，直呼「看來真的有機會挑戰寒流了，一起看下去！」（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今於臉書曬出一張台北市過去24小時溫度變化圖，可見溫度已下探至12度，他預估接下來還有下降空間，「看來真的有機會挑戰寒流了，一起看下去！」他也補充提到，低溫特報是以鄉鎮為基礎，各鄉鎮獨立預報。優點是精細，缺點是無法一一點名，要自己看！

更多鏡週刊報導

2動作把南瓜精華丟掉了！ 專家傳授不浪費最簡單吃法

101跨年煙火雨霧中綻放！賈永婕憂被叫去立院 小S吐暖心2句話