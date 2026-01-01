強烈大陸冷氣團鬧新年 做2事恐增急症風險！醫示警了

【健康醫療網／記者林則澄報導】新的一年，不少民眾紛紛趁著節慶氛圍，與三五成群的朋友聚會，但依交通部中央氣象署預報，在冬季首波「強烈大陸冷氣團」影響下，1月2日至1月4日清晨將為最冷時段。天主教耕莘醫院心臟內科黃致翰主任提醒，低溫環境加上熬夜、飲酒，可能增加心血管急症與失溫風險，中高齡者、慢性病族群及有心血管疾病家族史者，尤其需提高警覺。

冷氣團影響加劇 低溫恐誘發心血管急症

氣象署最新預報資料顯示，2026年元旦節起冷空氣強度持續增強，恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，甚至達寒流等級，其中1月2日至1月4日清晨為最冷時段，北部低溫最低下探9度，日夜溫差明顯，黃致翰主任提醒，寒冷環境本就容易造成血管收縮、血壓上升，若再加上熬夜聚會與飲酒，可能增加心臟病及腦中風等心血管急症發生風險。

酒後失溫風險增 慢性病與中高齡族群需警惕

他進一步指出，酒精會讓人產生「不冷的錯覺」，實際上卻會使血管擴張、體溫快速流失，酒醉後若長時間處於濕冷環境、衣物潮濕或坐臥地面，極易造成失溫，進而引發血壓劇烈波動、心律不整，因此心臟病、心律不整、曾中風患者，及高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病族群，跨年夜應避免過量飲酒與過度熬夜；中高齡者及有心血管疾病家族史者，也屬高風險族群，更應提高警覺。

聚會後注意保暖 出現警訊應立即就醫

針對聚會要點，黃致翰主任強調，民眾飲酒後務必注意保暖與安全，外出應穿著防風防雨衣物，避免酒後久坐戶外或直接躺臥地面；返家後應立即更換乾燥衣物、補充溫水並保持室內溫暖，若為慢性病患者則需規律服藥並監測血壓，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應立即就醫。

低溫保健7重點 防寒同時護心

台北市政府衛生局黃建華局長提醒，民眾外出時應加強頭頸部及四肢末端保暖，並掌握7招防寒與預防要點，確保健康與安全。

一、保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

二、暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

三、避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

四、避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

五、避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

六、妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

七、外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

《健康醫療網》提醒您：飲酒過量有害健康！

