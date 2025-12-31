強烈大陸冷氣團「元旦起蓋台」 最冷到周六

元旦起強烈大陸冷氣團南下，會連續冷好幾天。 （圖／東森新聞）





中央氣象署表示，今（31日）受到東北季風影響，北台灣白天高溫已經下降，大約只有18度左右，中南部則還有機會回到24～25左右，元旦開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫都會明顯下降，到週六（3日）清晨之前，都是最寒冷的階段。

氣象署技正謝佩芸表示，今天入夜之後雖然不會特別冷，但比起白天已有更多涼意，元旦（1日）起北部白天的氣溫就不會明顯回升，中南部白天氣溫還有機會超過20度，但入夜之後就會明顯下降。

謝佩芸指出，週五（2日）全台各地氣溫都會明顯下降，尤其是到3日清晨之前，都會是最冷的時段，提醒大家一定要注意保暖。

