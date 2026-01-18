強烈大陸冷氣團20日報到 吳德榮:低溫下探8度 高山飄雪可期待

今(18日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有稀疏的中層雲移入(左圖)。最新(18日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面大迴轉(右圖)，並有逐漸消散的趨勢。 圖/取自「氣象應用推廣基金會-洩天機教室」專欄

[Newtalk新聞] 氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會—洩天機教室」專欄中指出，最新歐洲模式模擬顯示，明（19）晚起北台灣轉為有雨，週二（20日）強冷空氣南下，氣溫將明顯驟降，北台灣「愈晚愈濕冷」，週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，影響時間長，整體強度以「強烈大陸冷氣團」機率最高，平地最低溫下探約8度，3000公尺以上高山可望降雪。

吳德榮進一步表示，目前歐洲模式評估，這波冷空氣以達「強烈大陸冷氣團」等級（台北測站≦12度）的機率最高，本島平地最低氣溫下探約8度，雖未達「寒流」標準、低溫不若前一波，但因屬「濕冷型天氣」，體感溫度偏低，民眾仍須加強保暖、切勿輕忽。

在降雪條件方面，21、22日3000公尺以上高山（如合歡山、雪山一帶）有降雪機率，約2000公尺左右山區（如太平山）處於臨界條件，較有機會出現冰霰、霧淞等固態降水，是否飄雪仍屬「可遇不可求」。

至於颱風動態，吳德榮表示，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」 將在菲律賓東方海面大迴轉，並逐漸減弱消散，持續維持「1月颱、不侵台」紀錄。

展望後續天氣，24日（週六）起冷空氣減弱，天氣轉為西半部晴朗、東半部偶有降雨，白天氣溫回升；但夜間在輻射冷卻影響下，清晨與夜晚仍偏冷，日夜溫差大，早出晚歸仍須注意保暖。

