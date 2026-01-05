強烈大陸冷氣團6日南下伴隨污染物 環境部提醒注意空品

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明天(6日)白天起，強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，這波污染要持續到7日，預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，昨天(4日)中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65到160微克/立方公尺，污染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估明日凌晨起境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40到60微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級。預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。