強烈寒流來襲！消防局呼籲防範電氣火災落實「五不一沒有」

▲慎防電器火災。

【記者 洪美滿／金門 報導】近期因本縣氣溫驟降，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，民眾為禦寒及改善居住環境，同時使用電暖器、電毯等多項高耗電電器，部分電器甚至長時間未關閉或未拔除插頭。若未妥善留意用電安全，加上延長線老舊、絕緣層劣化或插座接觸不良等情形，極易導致電線過熱、短路而引發火災。調查發現，一般住家對廚房用電安全較為警覺，反而容易忽略臥室、客廳、書房等非廚房區域，因長時間充電或使用高耗電設備，成為潛藏的高風險空間。

廣告 廣告

消防局說明，為提升民眾用電安全意識並有效預防電氣火災發生，正持續加強電器設備及電線火災原因之分析，並結合實際案例辦理防火宣導，提醒民眾重視居家及工作場所的用電安全，共同守護生命與財產安全；依消防局統計資料顯示，本縣114年住宅火警中，電氣火災於各類建築火災之發生比例高居第二，且因火勢蔓延迅速、濃煙密集，常成為造成人員傷亡的重要因素，民眾對日常用電安全務必提高警覺，切勿掉以輕心。

▲電暖器這樣用才能抗寒又防火。

消防局指出，依歷年火災統計分析，電氣火災多與電線老舊、電器設備長時間運轉造成過載、延長線或插座使用不當，以及電器產品老化或故障等因素有關。消防局呼籲民眾，應定期檢查臥室、客廳等區域之插座、延長線及各項電器設備，建議每三至六個月巡視一次，留意是否出現焦黑、鬆動、異味或異常發熱等情形；同時避免多項高功率電器共用同一插座或延長線，使用延長線時應注意其額定電流，並優先選購具有 CNS 安全認證及過載保護裝置的合格產品。

消防局亦提醒，老舊住宅、出租套房及高用電場所更應提高警覺，如發現電線外皮龜裂、插座接觸不良、插頭鬆脫、電器異常發熱或冒煙等狀況，應立即停止使用，切勿自行修繕，並委請合格電氣技術人員檢修或汰換。未來將持續透過社區講座、家戶訪視、校園及職場宣導、文宣發放，以及官方網站與社群媒體等多元管道，加強用電與防火安全宣導，並推廣「五不一沒有」用電安全原則：電線插座不用不插、電線不綑綁或折損、插頭不潮濕或污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及沒有安全標章的電器不買、不使用，呼籲民眾從日常生活落實用電安全預防措施，共同打造安全、安心的生活環境。（照片記者洪美滿翻攝）