強烈寒流襲日！積雪厚度178公分破紀錄 多人遭活埋

日本各地近期遭遇罕見豪雪災情，根據日本NHK電視台整理的氣象資料，從本州西部的鳥取縣一路到北海道，多個地區積雪深度已超過1公尺，其中積雪最深的地點為青森縣知名溫泉勝地「酸之湯」，積雪高度甚至突破450公分，情況相當驚人。

豪雪也接連造成不幸事故。秋田縣大仙市近日發生一起除雪意外，79歲的高橋隆二與78歲的妻子高橋和子，被返鄉探視的兒子發現倒臥在自家屋頂，已無生命跡象。警方指出，兩人身穿工作服並配戴安全帽，研判當時正在進行屋頂除雪作業，卻不幸遭大量積雪掩埋而喪命。

NHK氣象預報員南利幸指出，一般住宅屋頂面積約10公尺見方，若以每立方公尺積雪重量約300公斤計算，屋頂積雪總重量可高達30噸，相當於30輛輕型自用車同時壓在屋頂上，危險性極高。氣象單位也提醒，日本海沿岸地區未來兩天仍可能持續降下數十公分以上的大雪，民眾須提高警覺。

青森縣同樣災情頻傳，截至2月1日下午，青森市觀測到的積雪深度已達178公分。1月30日，一名80歲老翁被發現遭積雪掩埋於自家車棚下方，儘管緊急送醫搶救，仍宣告不治，現場還留有一把雪鏟。隔日1月31日，另一名54歲的農夫在屋頂除雪時倒臥雪堆中，被發現時已明顯死亡。

面對嚴重雪災，青森地方政府已依災害救助法規設立雪災諮詢服務窗口，協助處理屋頂積雪過重、住宅出入口遭雪封閉等民眾難以自行解決的問題。自上午8點30分起，多條專線電話不斷響起，不少民眾焦急求助。然而，由於道路積雪厚重、車道變窄，公務人員前往現場的行動也面臨不小挑戰。

不僅日本，歐洲與美國同樣陷入嚴寒。波羅的海沿岸多國遭遇異常低溫與大雪，波蘭北部港市格但斯克，維斯瓦河河面完全結冰，出海口則佈滿浮冰。儘管如此，當地民眾仍在市區廣場滑冰、玩雪，苦中作樂。有市民表示，不怕寒冷，最擔心的是路面結冰導致滑倒。

歐洲氣象單位分析，全球暖化導致反聖嬰現象減弱，使波羅的海沿岸今年冬季氣溫明顯低於往年，河流與湖泊紛紛結冰。美國東岸各州同樣遭遇暴雪侵襲，氣象預報指出，本季冬天可能多次出現來自北極的「極地漩渦」，帶來頻繁且大量的降雪。

