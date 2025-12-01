強烈對比 中國1111快掛 美國11至12月假期總消費將首次突破1兆美元

在感恩節後全美掀起的年度購物潮進入最高潮，宣傳為「本假期季最佳優惠」的各大促銷活動在網路星期一登場之際，吸引大量消費者守在電腦與智慧型手機前搶購折扣商品。隨著網購逐漸成為美國家庭的日常習慣，年末送禮旺季再度推升線上交易需求，各項數據顯示，今年的網路星期一可能再度刷新全美線上消費紀錄。



Adobe Analytics是一套用於分析網站與線上消費行為的大數據工具，透過即時數據讓企業掌握消費者動態與市場趨勢。根據Adobe Analytics預估，美國消費者在12月1日的線上購物金額將達到142億美元，較2024年成長6.3%。在此之前，黑色星期五的線上銷售已達118億美元，感恩節當日則有64億美元，均超出原先預期。反觀今年中國1111購物節，則是銷售全線崩潰。

年底假期總消費首次突破1兆美元



從感恩節到網路星期一的「網路周」五天檔期，被視為觀察假期季購物力道的重要指標。Adobe Digital Insights 首席分析師潘迪亞（Vivek Pandya）指出，網路周開局強勁，折扣預期將一路維持高檔至網路星期一，並再次帶動全年最高的線上購物量。他分析，今年電子產品與服裝將出現最亮眼的折扣，平均分別較標價降低約30%與26%。

在消費力強勁的同時，美國的零售環境也面臨物價上升與關稅政策的不確定性。川普政府對外國進口商品的加徵關稅，使企業與家庭均需承擔額外成本，而部分企業因裁員與長達43天的政府停擺影響，讓勞工在假期前承受更多工作與收入壓力。全國零售聯盟（National Retail Federation）預估，今年11至12月的美國假期總消費將首次突破1兆美元，但增速放緩至3.7%至4.2%，低於去年的4.3%。

在信用卡債務攀升與短期貸款拖欠率增加的背景下，越來越多消費者依賴「先享受後付款」（Buy Now, Pay Later, BNPL）方案來延後付款。Adobe預測，今年假期季「先享受後付款」將推動202億美元的線上交易，年成長11%，其中在網路星期一單日的相關消費將突破10億美元，不少消費來自行動裝置。

行動端3C產品是今年美國假期購物主力



行動端3C產品也成為今年美國假期購物的絕對主力。Adobe指出，包括智慧型手機、穿戴式裝置等手持產品的線上消費占比將達到56.1%，金額估計高達1427億美元，與五年前多在桌機完成購物的情況形成強烈對比。另一方面，AI購物工具快速滲透，Salesforce 的統計顯示，在今年黑色星期五全球790億美元的線上消費中，有142億美元來自AI助理與自動化購物代理的貢獻。

至於網路星期一的熱門商品，Adobe 認為任天堂Switch 2等最新遊戲主機、被視為時尚配件的Labubu玩偶仍為討論焦點；iPhone 17、Google Pixel 10 與三星Galaxy S25 等新款消費電子產品亦預期出現高度需求。在零售業者延長促銷時程、整周釋出優惠的推動下，網路星期一這個由全國零售聯盟於2005年命名的概念，早已從單一天的促銷活動，發展成為橫跨整周、牽動全美購物季節節奏的重要行銷引擎。



