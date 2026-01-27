強烈東北季風來襲！「這時」還有一波接力 降雨熱區曝光

生活中心／張尚辰報導

今（27）日天氣相較昨日略為轉涼。氣象專家賈新興表示，今、明兩日以及2月1日至2日，皆有受到東北季風影響的機率。此外，他也預測，農曆春節期間，各地氣溫以正常至偏暖為主；降雨方面，宜蘭地區出現正常至稍偏多降雨的機率較高。

賈新興今日在YouTube頻道發文指出，明日受偏強東北季風影響的機率提高，桃園以北及宜花東地區有零星短暫雨，清晨彰化以北亦可能出現零星短暫雨。29日至30日，東北角、宜花東及鵝鑾鼻一帶仍有零星短暫雨；31日下午起，東北角及各地山區也有零星短暫雨發生的機率。

賈新興進一步說明，2月1日至2日同樣有受偏強東北季風影響的可能。其中，1日北北基、宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東地區亦有零星短暫雨。

至於2日，北海岸、基隆、東北角及宜花東地區有零星短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨；3日宜花東地區有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨；4日下午，高屏及台東山區有零星短暫雨；5日全台天氣則轉為穩定晴朗。

另外，賈新興根據短期氣候趨勢預測指出，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖的機率較高；降雨方面，2月中旬起至3月上旬，宜蘭地區降雨量以正常至稍偏多的機率較高。

