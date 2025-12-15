強烈東北風來襲！4縣市發布黃色燈號警報 恐出現8級陣風

中央氣象署於今（15）日下午4點28分發布4縣市陸上強風特報，指出由於東北風偏強，預計在今日下午至明（16）日下午，蘭嶼、新北市、屏東縣及澎湖縣的部分地區將出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，這些地區已被標示為黃色燈號警報。

中央氣象署於今（15）日下午4點28分發布4縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

特報中提醒民眾，戶外活動時需特別小心，避免路樹及不堅固建築物因強風而倒塌，戶外工作者應加強安全措施，並注意固定戶外物品。此外，駕駛者應減速慢行，留意公共交通的延誤情況。

