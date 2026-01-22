強烈氣旋侵襲 地中海周邊多國傳災情

強烈氣旋襲擊地中海，橫掃各國；希臘爆發嚴重山洪、造成2人死亡。觀光小島馬爾他多艘遊艇被沖上岸。義大利西西里島的巨浪直接襲擊餐廳。

監視器紀錄下驚悚瞬間，原本平靜的海濱餐廳，窗外巨浪突然擊碎玻璃，夾雜碎石的海水瞬間灌入。強烈氣旋「哈利」挾帶狂風暴雨襲擊地中海，義大利西西里島首當其衝。城鎮的公路和房屋滿目瘡痍，整個西西里與南部地區出動近1500名消防員。在鄰國馬爾他，猛烈暴風時速一度超過100公里，多艘遊艇被強風與大浪推上岸，船頭深埋在泥濘與碎石之中。路邊大樹傾倒、交通癱瘓，海濱餐廳與農田損害嚴重。民眾在風雨稍歇後，無奈地開始評估經濟損失。至於在希臘，洪水淹沒了雅典及全國多處的街道，南郊「格利法達」爆發嚴重山洪，短短幾小時降下超過一個月雨量。災後街道佈滿水泥碎石，居民拿著鏟子試圖在泥堆中挖出被掩埋的愛車。

民眾｜ ：「每當下雨 這條街就會發生這種情況，而且不只是這條街，格利法達和上格利法達 ，有多個地區都會出現急流，導致我們無法行動。」

專家警告，過度都市化覆蓋了原有的排水系統，面對氣候變遷引發的極端氣候，地中海各國的基礎設施正面臨嚴峻考驗。

