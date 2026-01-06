強烈海風鏽穿牆地板塌 慈濟急援彰化獨居洗腎長者修繕殘屋

▲芳家住芳苑鄉漢寶村的獨居長者陳先生原本遭鏽蝕摧毀的貨櫃屋，慈濟基金會營建處與志工接獲通報後，緊急啟動「組合屋延壽計劃」，趕在冷氣團來襲前完成修繕，並於今日歡喜入厝。（圖／慈濟提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣西部沿海秋冬季節強風挾帶鹽分，對鐵製建築具備強烈腐蝕性。家住芳苑鄉漢寶村的獨居長者陳先生，其居住僅四年的貨櫃屋因不敵海風鏽蝕，近日發生地板塌陷、牆面遭強風掀離的慘劇。慈濟基金會營建處與志工接獲通報後，緊急啟動「組合屋延壽計劃」，趕在冷氣團來襲前完成修繕，並於今（6）日舉行溫馨的入厝儀式。

受助者陳先生因長期洗腎身體虛弱，其居住的貨櫃屋因架高設計，底部鐵管基礎在海風長年侵蝕下早已爛穿，導致地面崩塌。去年12月經漢寶村長鄭鵬豐提報，慈濟營建處專員陳文亮現地勘查後發現，不僅地板岌岌可危，連屋頂也滿布孔洞，海風與冷雨直灌屋內，居住環境極度危險。

「這幾天芳苑風太強，貨櫃屋牆面直接被吹破！」陳文亮指出，為了徹底解決鐵材鏽蝕問題，修繕團隊採取「延壽計劃」工法。首先將主結構除鏽並塗上防水、防鏽漆，並參考慈濟過去援建學校的經驗，將房屋結構「降板」十餘公分，改以三分石與兩分石鋪底，最上層鋪設回收再利用的連鎖磚地坪。這種工法能避免地基與海風直接接觸，徹底杜絕再次鏽蝕崩塌的可能。

工程自5日動工，六位專業師傅頂著強烈海風搶修，志工也分頭尋覓二手家具，將不堪使用的床墊與雜物清空。芳苑鄉長林保玲、民代主席陳禮模與村長鄭鵬豐也親自到場，與志工一同搬運連鎖磚，體驗修繕團隊的辛勞與效率。

今日完工入厝，志工們精心準備了象徵平安的蘋果、大吉大利的橘子及厚實棉被。林保玲感性表示，芳苑沿海冬季酷寒，坐在屋外就感到刺骨，難以想像長者過去如何在破掉的貨櫃屋中度日，「感謝慈濟的大愛，讓這個冬天如同夏天一樣溫暖」。

村長鄭鵬豐表示，慈濟多年來持續在漢寶村推動修繕、義診與關懷行動，讓長者在地安心生活；陳先生本身也是志工隊長，修繕完成後仍希望在能力所及範圍內持續服務鄉里，展現感恩再付出的善循環。