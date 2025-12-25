強烈耶誕風暴來襲 洛杉磯及南加州進入防災警戒

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）強烈耶誕節風暴帶來豪雨，讓人擔心可能引發致命土石流之際，美國洛杉磯及南加州大部分地區今天發布山洪警報。

暴風雨由稱為「鳳梨急流」（Pineapple Express）的「大氣河流」（atmospheric river）驅動，該氣流將夏威夷熱帶地區的豐沛水氣帶往美國西岸，預計未來幾天將為當地帶來相當於數月雨量的降雨。

加州州長紐松（Gavin Newsom）已宣布包括洛杉磯在內的多個郡進入緊急狀態，以便在需要時快速動員與分配資源。

美國國家氣象局（NWS）表示：「南加州今天與明天仍持續出現危及生命的暴洪，山區也持續降下大雪並伴隨強風，人民生命與財產面臨極大危險。」

第一波豪雨昨夜侵襲該地，洛杉磯樹木倒塌、街道散落雜物並輕微淹水，對交通造成影響。

今晨雨勢進一步加劇，南加州數以千計民眾因電線遭風暴破壞而停電。根據停電追蹤網站 Poweroutage.us資料，全州約有10萬1000戶家庭與商家陷入無電狀態。

氣象預報指出，部分社區本週的降雨量可能高達約25.4公分。

「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與馬利布（Malibu）處於特別警戒，因為這些地區仍在從1月的毀滅性野火中恢復。由於火災造成地形受損，豪雨更容易引發土石流。

隨著南加州部分居民收到立即撤離令，紅十字會（Red Cross）已在多個社區開設避難所。

國家氣象局氣象學家柯恩（Ariel Cohen）警告，從今天下午到26日，「許多地區可能出現嚴重淹水以及落石和土石流，尤其是在高海拔地區。如果你原本計畫在耶誕節期間開車出門，請重新考慮你的行程」。

今天仍有許多洛杉磯居民外出活動，包括採買最後一刻的禮物、購買雜貨，甚至外出慢跑，但對部分人而言，耶誕節的出行計畫已被打亂。

路易斯（Jim Lewis）說：「我們決定待在家裡。」他原本計畫前往附近巴沙迪納（Pasadena）拜訪表親，最後選擇留在市區進行最後的採買。

他對法新社表示：「我們接到這麼多警報，感覺並不安全，我不想在天黑後開車前往。」

原本計畫舉辦派對的皮特（Larissa Peet）則表示，她仍將照常慶祝。

她說：「我們沒有做任何不同的安排，就是待在一起、吃吃喝喝、開心度過。」

除了淹水威脅，氣象學家還預測，洛杉磯郡山區與沙漠地區的陣風可能高達每小時近130公里。（編譯：鄭詩韻）1141225