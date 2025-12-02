強烈譴責國民黨強將《不當黨產條例》修正案逕付二讀 519行動組合批「冥頑不靈、洗白不義黨產」

國民黨2日將《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（簡稱不當黨產條例）修正草案逕付二讀。 圖：翻攝「臉書」吳思瑤粉絲專頁

[Newtalk新聞] 由政治受難者及公民社會組成的「519行動組合」今（2）日發表聲明，沉痛譴責中國國民黨「冥頑不靈」，仗著國會多數優勢，將《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（簡稱不當黨產條例）修正草案逕付二讀，試圖以粗糙惡質修法，將過去威權時期掠奪的不當黨產正當化。

聲明指出，國民黨此次修法重點在第34條，三大爭議包括：

一、將附隨組織認定標準從「人事、財務或業務」擇一，改為「人事、財務及業務」三者兼備，形同設下「轉型不義高門檻」，讓黨產會未來幾乎無法舉證，實質癱瘓法律，讓受國民黨控制的組織「技術性脫身」。

二、新增但書「但曾隸屬於國家者，不在此限」，明顯為救國團等組織量身打造脫罪條款。519行動組合痛批，「黨國不分」正是威權時期最核心罪惡，如今國民黨竟以「曾隸屬國防部」為由，宣稱不是附隨組織，根本是「竊國為黨」的鐵證反被拿來當免責理由，是非不分、邏輯顛倒。

三、公然挑戰大法官釋字第793號解釋及台北高等行政法院107年度訴字第1227號判決。聲明強調，憲法法庭已清楚指出判斷關鍵在「實質控制關係」，國民黨卻以國會多數暴力推翻司法判斷，形同「多數暴政」、對司法權的霸凌。

廣告 廣告

519行動組合嚴正表示，轉型正義工程尚未完成，不當黨產必須歸還全民，並向國民黨提出三點要求：

1.要求中國國民黨立即撤回該項不義修法草案，停止羞辱台灣的民主與法治。

2.呼籲公民社會高度關注，切勿讓「洗白歷史、漂白贓款」的法案在國會暗度陳倉。

3.正告所有試圖護航的立法委員，歷史的雙眼正在注視，每一個按下的贊成鍵，都將成為背叛轉型正義、背叛台灣人民的歷史罪證。

519行動組合最後強調，國民黨想保留的不只是不義之財，更是「黨即是國、國即是黨」的威權幽靈，台灣人民絕不允許歷史倒退。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉寶傑反擊翁履中「台獨修憲論」：明知台灣為難 只是在「吃豆腐」

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算