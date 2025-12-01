強片環伺《大濛》守住票房亞軍 柯煒林吐露病情劉冠廷曝吃醋內幕

柯煒林跑廳宣傳迴響熱烈，與觀眾熱情互動分享。（華文創提供）

今年的金馬獎大贏家《大濛》於11月27日正式上映，上映首周全台票房累積達1500萬，攻佔亞軍，在強片場次壓境下，《大濛》雖然排片場次數敵不過，但感動口碑無遠弗屆，全台已超過6萬人進戲院觀賞。

男女主角柯煒林與方郁婷及導演陳玉勳南北宣傳超過30場戲院活動後，柯煒林即返港，有觀眾憂心他的身體能不能負荷這樣的工作，柯煒林一看到就馬上留言：「想回說我不是病人。但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病、長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。hahahhahahaha（有時候，我還覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心）多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的溫柔被看見，好不好？」

劉冠廷飾演飛賊高金鐘，分享拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事。（華文創提供）

而在片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也於30日加入劇組跑廳宣傳，談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」，但看片後立刻理解陳玉勳當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的1位演員。」

劉冠廷也坦言，自己的角色雖然戲份不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝高金鐘在片中的存在，更表示：「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代。」陳玉勳則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」

