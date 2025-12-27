強盜性侵犯侵入民宅洗劫名牌包 還好女屋主不在家

許凱淳出獄後在台南侵入住宅行竊，台南地院依加重竊盜判刑8月。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕犯強盜性侵服刑12年半的男子許凱淳出獄後，今年3月竟侵入住宅，所幸年輕女屋主不在家，許男偷走多的名牌包、證件與現金，當時監視器沒發現他的身影，直到數月後比對出指紋才函送，台南地院依加重竊盜判8月徒刑。

2012年當時約20歲的許凱淳，搶走41歲女子的皮夾，並試圖性侵，被害人大喊自己這麼老了，還要性侵她，最後許男改用手指侵害，經花蓮地方法院判刑12年6月。

前年7月30日許凱淳出獄，今年卻到台南隨機侵入住宅，他進入狹窄、陰暗的防火巷，看誰家的門窗沒有鎖，接著就進入屋內，警方指出，他不只在台南犯案，經調查全國各地都有犯案足跡。

女屋主發現家裡的名牌包、現金失竊，向警方報案，但是當時並沒有留下任何監視器影像，不過警五分局的鑑識人員，在現場採集到指紋，經過數個月比對出身分，但因許凱淳居無定所，通知不到，將全案函送給台南地檢署。

檢方主張，許男在重罪服刑結束不久即再犯，符合刑法累犯要件，請求加重其刑，許男也在法院審理中坦承犯行。

法官認為，許男侵入住宅行竊，而且他之前犯下重大性犯罪，刑罰執行完畢不久又再犯，要特別預防，雖然許男表示願意賠償損失並請求調解，但實際上未到場參與調解，難認犯後態度良好，依累犯規定加重其刑，判處有期徒刑8月。

警方呼籲，住透天厝的住戶大多有一側面對防火巷，要時刻注意門窗是否上鎖或是遭到破壞，避免被歹徒盯上。

